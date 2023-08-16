عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرار “فيتش”.. أزمة خطيرة تهدد البنوك الأمريكية

البنوك الأمريكية
البنوك الأمريكية

قال كريس وولف، المحلل في وكالة فيتش، إن القطاع المصرفي الأمريكي قد يتأثر بسلسلة من التخفيضات التصنيفية بما في ذلك لأمثال “جيه بي مورجان تشيس” وبنك “أوف أمريكا”؛ بسبب تدهور الصناعة.

وقال “وولف”، لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، “خفضت وكالة فيتش تقييمها لبيئة التشغيل في الصناعة مرة أخرى في يونيو وسط ضغوط على التصنيف الائتماني للبلاد، والفجوات التنظيمية التي كشفت عنها إخفاقات البنوك الإقليمية، وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة”.

وأضاف “مرت هذه الخطوة دون أن يلاحظها أحد إلى حد كبير، لأنها لم تؤد إلى تخفيض تصنيف البنوك. ومع ذلك، فإن تخفيض درجة واحدة أخرى لدرجة الصناعة، من AA- إلى A +، سيجبر فيتش على إعادة تقييم التصنيفات لكل بنك من أكثر من 70 بنكًا أمريكيًا تغطيها”.

استطرد “إذا كنا سننقلها إلى A +، فإن ذلك سيعيد معايرة جميع تدابيرنا المالية وربما يترجم إلى إجراءات تصنيف سلبية”، مضيفًا أنه “لا يمكن تصنيف البنوك أعلى من البيئة التي تعمل فيها”.

ولم يقدم وولف أي تفاصيل، بما في ذلك توقيت خفض التصنيف المحتمل أو تأثيره على الشركات ذات التصنيف المنخفض، قائلاً: “سيكون لدينا بعض القرارات التي نتخذها، على أساس مطلق ونسبي”.

الصين تطالب أمريكا برفع الرسوم الجمركية عن الصلب والألومنيوم

ذعر في أمريكا بسبب روسيا والصين .. ماذا يحدث؟

يأتي التحذير بعد أن خفضت وكالة موديز الأسبوع الماضي تصنيفات 10 بنوك أمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم، وحذرت من احتمال خفض تصنيف 17 بنكًا آخر، بما في ذلك مؤسسات أكبر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة، مستشهدة بالخلل السياسي وأعباء الديون المتزايدة.

القطاع المصرفي الأمريكي البنوك الأمريكية فيتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري.. هل يخفف أزمة الدولار؟

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

تتجاوز الـ 50 درجة.. دولة عربية تشهد حرارة غير مسبوقة

موضوعات متعلقة

سيناتور أمريكي يفجر مفاجأة صادمة بشأن مفاوضات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

بايدن ينسى شعبه لأجل أوكرانيا.. فوضى وغضب في هاواي بسبب نقص المساعدات

نيوزويك: زيلينسكي أمام خيارين إما قبول الهزيمة أو تدمير قوات الجيش الأوكراني

روسيا تكشف حقيقة تفشي متحور جديد من فيروس كورونا

تفاصيل مروعة عن “مفرمة” تعرض لها الجيش الأوكراني

نفاد الأموال.. اعتراف صادم من رئيس مجلس النواب الأمريكي بشأن الإغلاق الحكومي

سيناريو أفغانستان يتكرر .. اعتراف أمريكي يكشف عن مصير كارثي لـ أوكرانيا

إعلان مقلق من الاتحاد الأفريقي بشأن الاشتباكات العسكرية في إثيوبيا

ترشيحاتنا

وهم .. رئيس فرنسا السابق يصدم أوكرانيا بشأن استعادة شبه جزيرة القرم

مش قادرة أروح لبنتي.. صوّر زوجته بدون ملابس ونشرها على السوشيال ميديا|تفاصيل

أول رد فعل من زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

حضور طائرات خاصة من دول عربية لأجل عادل إمام

سعال حاد.. رئيس إندونيسيا يعاني من المرض بسبب تلوث هواء جاكرتا|تفاصيل

أمريكا تطالب روسيا بالعودة لصفقة الحبوب والتوقف عن مهاجمة أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغضبت الجميع واعتذرت| القصة الكاملة لأزمة تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام

بخصر منحوت .. هيفاء وهبي تستعرض جمالها في الساحل |شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب بالعسل الأسود

فوائد تناول العسل يوميا على الريق وقبل النوم

فيديو

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

اختفاء عادل إمام واقتحام منزله.. ماذا حدث للزعيم؟|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ