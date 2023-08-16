بعد قرار “فيتش”.. أزمة خطيرة تهدد البنوك الأمريكية

قال كريس وولف، المحلل في وكالة فيتش، إن القطاع المصرفي الأمريكي قد يتأثر بسلسلة من التخفيضات التصنيفية بما في ذلك لأمثال “جيه بي مورجان تشيس” وبنك “أوف أمريكا”؛ بسبب تدهور الصناعة.

وقال “وولف”، لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، “خفضت وكالة فيتش تقييمها لبيئة التشغيل في الصناعة مرة أخرى في يونيو وسط ضغوط على التصنيف الائتماني للبلاد، والفجوات التنظيمية التي كشفت عنها إخفاقات البنوك الإقليمية، وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة”.

وأضاف “مرت هذه الخطوة دون أن يلاحظها أحد إلى حد كبير، لأنها لم تؤد إلى تخفيض تصنيف البنوك. ومع ذلك، فإن تخفيض درجة واحدة أخرى لدرجة الصناعة، من AA- إلى A +، سيجبر فيتش على إعادة تقييم التصنيفات لكل بنك من أكثر من 70 بنكًا أمريكيًا تغطيها”.

استطرد “إذا كنا سننقلها إلى A +، فإن ذلك سيعيد معايرة جميع تدابيرنا المالية وربما يترجم إلى إجراءات تصنيف سلبية”، مضيفًا أنه “لا يمكن تصنيف البنوك أعلى من البيئة التي تعمل فيها”.

ولم يقدم وولف أي تفاصيل، بما في ذلك توقيت خفض التصنيف المحتمل أو تأثيره على الشركات ذات التصنيف المنخفض، قائلاً: “سيكون لدينا بعض القرارات التي نتخذها، على أساس مطلق ونسبي”.

يأتي التحذير بعد أن خفضت وكالة موديز الأسبوع الماضي تصنيفات 10 بنوك أمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم، وحذرت من احتمال خفض تصنيف 17 بنكًا آخر، بما في ذلك مؤسسات أكبر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة، مستشهدة بالخلل السياسي وأعباء الديون المتزايدة.