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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تطالب أمريكا برفع الرسوم الجمركية عن الصلب والألومنيوم

صدى البلد

طالبت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، بأن ترفع الولايات المتحدة على الفور الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم الصينية.

وجاءت تعليقات الوزارة رداً على لجنة لتسوية المنازعات تابعة لمنظمة التجارة العالمية بعدما خلصت إلى أن الصين تفرض رسوماً إضافية على بعض الواردات من الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان أن الصين علمت بما توصلت له لجنة منظمة التجارة العالمية وتدرس تقريرها، مضيفة أن السبب الأساسي يكمن في "السلوك الأحادي والحمائي" للجانب الأميركي.

وتابعت الوزارة في بيانها: "الإجراءات المضادة التي اتخذها الجانب الصيني وفقاً للقانون هي خطوة مشروعة لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة".

الالومنيوم التجارة العالمية الجانب الصيني التجارة الصينية الرسوم الجمركية الصلب والألومنيوم

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