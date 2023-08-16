الإتحاد الأوروبي يطالب أطراف الصراع في ليبيا بضبط النفس ووقف العنف

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن الأعمال العدائية والدخول في حوار لتهدئة الوضع.

كما دعت وزارة الخارجية السعودية، كافة الأطراف الليبية إلى ضبط النفس وتعزيز الأمن والاستقرار والمحافظة على المكتسبات.

وأكدت الخارجية السعودية في وقت سابق اليوم، أن المملكة تعبر عن قلقها جراء الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس وتدعو لوقفها.

ومع تصاعد الاشتباكات والتوترات، قالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر ليبي اليوم الأربعاء، إن حصيلة اشتباكات طرابلس ارتفعت إلى 55 قتيلا و146 جريحا.

وأفاد شهود عيان في العاصمة الليبية طرابلس، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، بأن الاشتباكات بين كتائب ليبية، تجدد اندلاعها، في مناطق ⁧"عين زارة⁩، و⁧طريق الشوك⁩، والهضبة الخضراء"، باستخدام السلاح الثقيل بجميع أنواعه.

وقالت مصادر ليبية وفقا لوكالة "سبوتنيك": إن "طرابلس تشهد توترات في الأوضاع بين مجموعة مسلحة، حيث سمعت أصوات اشتباكات متقطعة في بعض الأحياء جنوبي المدينة".