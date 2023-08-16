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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لدعمها حزب الله.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على منظمة السلام الأخضر اللبنانية

صدى البلد

فرضت الولايات المتحدة ،اليوم الأربعاء ، عقوبات على منظمة بيئية لبنانية متهمة بأنها تدعم جماعة حزب الله.

وصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة منظمة "أخضر بلا حدود" وزعيمها زهير نحلي ، بزعم تقديم الدعم والغطاء لحزب الله في جنوب لبنان على طول 'الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل أثناء العمل تحت ستار النشاط البيئي، بحسب وكالة أسوشيتيد برس. 

وتقول وزارة الخزانة إن البؤر الاستيطانية لـ أخضر بلا حدود  ,يديرها عناصر من حزب الله، ويعملون كغطاء لمخازن الجماعة المسلحة وأنفاق الذخيرة. 

ويُزعم أن العمال في البؤر الاستيطانية منعوا قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان من الوصول إلى المناطق التي تمتلك الأمم المتحدة سلطة الوصول إليها.

وتأسست أخضر بلا حدود وهي منظمة غير حكومية عام 2013، وتقول إنها تهدف إلى حماية المناطق الخضراء في لبنان وزراعة الأشجار.

وقال ناهلي لوكالة أسوشيتيد برس في يناير:" لسنا ذراعًا لأحد، نحن كجمعية بيئية نعمل من أجل جميع الناس ولسنا مسيسين".

قال ماثيو ميلر ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات كجزء من جهود منع وتعطيل الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للهجمات الإرهابية في لبنان وإسرائيل وحول العالم.

وقال بريان إي نيلسون ، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، إن الولايات المتحدة ترفض جهود حزب الله السخيفة لإخفاء أنشطته بأنشطة بيئية زائفة.

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