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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لفتاة تقوم بصيد بعض الثعابين من سقف المنزل .. شاهد

مقطع فيديو صادم لفتاة
مقطع فيديو صادم لفتاة تقوم بصيد بعض الثعابين من سقف المنزل .

أثار مقطع فيديو صادم الكثير من الجدل فقد ظهرت في مقطع الفيديو الفتاة المراهقة وهي تقوم باصطياد بعض الثعابين وذلك من أعلى المنزل على ساحل جنوب شرق ولاية كوينزلاند بأستراليا.

ووفقا لصحيفة صحيفة “الديلي ميل” البريطانية،  تعمل الفتاة كصائدة ثعابين وهي تقوم بالتعامل بالكثير من الهدوء والشجاعة وذلك أثناء مهمتها الخطيرة لاصطياد بعض الثعابين والتي كانت تحاول اختراق سقف المنزل.

قد بدأت القصة وذلك عندما سمعت العائلة والتي تسكن المنزل إلى بعض الضوضاء العالية وذلك من السقف مما دفعهم إلى القيام  باستدعاء صائدة الثعابين وذلك في محاولة للتحقق من تلك الأمر.

وبمجرد أن أتت صائدة الثعابين، قد بدأت في القيام بفتح مربع صغير وذلك في سقف المنزل ثم قامت باستخدام ملقط لمحاولة استخراج الثعبانين والقيام بسحبهما في ثواني معدودة .

مقطع فيديو سقف المنزل صائدة الثعابين

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