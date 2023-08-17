عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد أمطار 3 أيام.. توافد السائحين من مختلف جنسيات العالم على سانت كاترين|شاهد

السياح بدير سانت
السياح بدير سانت كاترين

شهدت مدينة سانت كاترين اليوم الخميس، توافد مئات السائحين  من مختلف جنسيات العالم، لزيارة المعالم السياحية التي تمتع بها المدينة، والاستمتاع بأجوائها الساحرة التي  تتميز بها تزامنًا مع تعرضها لسقوط أمطار على مدار الثلاثة أيام الماضية.
وقال علي عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت صباح اليوم  450 سائحًا من مختلف جنسيات العالم، وجرى تفويجهم إلى مجموعات حسب البرنامج السياحي لكل مجموعة.
وأوضح نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن عددًا كبيرًا من السائحين فضلوا قضاء برنامجهم السياحي داخل دير سانت كاترين، وتفقد كتيسة الدير، والشجرة المعلقة، ومتحف الكنوز الأثرية، وكنيسة الجماجم.
وأشار إلى أن  بعض السائحين صعدوا جبل موسى،  لمشاهدة  غروب الشمس، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية من أعلى قمة الجبل، والأجواء الطبيعية الخلابة التي تتميز بها المدينة، خاصة عقب تعرضها لتساقط أمطار متوسطة على مدار  الثلاث أيام الماضية.
وأكد أن حالة الطقس بالمدينة مستقرة، ويجري الاستمرار في رفع حالة الطوارئ القصوى، والتنسيق مع كافة القطاعات المعنية للتحرك الفوري عند حدوث أي تقلبات مفاجأة في حالة الطقس.

سياح الدير

IMG-20230817-WA0049
IMG-20230817-WA0049
IMG-20230817-WA0050
IMG-20230817-WA0050
IMG-20230817-WA0052
IMG-20230817-WA0052
IMG-20230817-WA0053
IMG-20230817-WA0053
IMG-20230817-WA0048
IMG-20230817-WA0048
توافد السياح سانت كاترين بعد السيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

بالأسماء.. السماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

بعد اختياره قائما بأعمال رئيس نادي الزمالك.. 5 عقبات تواجه أحمد مرتضى منصور

تراجع أسعار الدواجن الآن.. ومفاجأة فى ثمن البط والبانية

مفاجأة في صفقة محمد صلاح.. خطوة واحدة تفصله عن الدوري السعودي

موضوعات متعلقة

سيول تضرب سانت كاترين لليوم الثالث على التوالي.. فيديو

سانت كاترين تحت تأثير السحب الرعدية.. بيان عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

استمتع بعطلة 3 أيام قبل نهاية الصيف| موعد إجازة المولد النبوي 1445.. وحكم الاحتفال بالمناسبة

استمرار الفريق أسامة ربيع عضوا بمجلس إدارة بنك قناة السويس

أقصى درجات الحيطة.. تحذيرات عاجلة ورفع الرايات الحمراء والصفراء على شواطئ الإسكندرية

محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام في إنجلترا

اعتبارا من الأحد المقبل .. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

3 هدايا من العاصمة الإدارية.. ترحيل الأقساط وخصم 50% من غرامات التأخير| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صعبت عليه.. شاهد|موقف غريب من حرامي تجاه فتاة هرب شاب كان برفقتها

فعلها رجل عربي.. فيديو يوثق صلح الشيف بوراك مع والده إسماعيل أوزدمير

طريقة عمل المجدرة بالرز أو البرغل

تفاصيل إطلاق الشمس عواصف أقوى وأكثر انتظاما.. هل هذا مؤشر خطير؟

فيديو

مصداقية ومهنية.. مادلين طبر تشيد بموقع صدي البلد وتوجه الشكر لإدارته

هقتحم بيته.. تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام تضعها في مرمى النقد

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ