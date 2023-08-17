بعد أمطار 3 أيام.. توافد السائحين من مختلف جنسيات العالم على سانت كاترين|شاهد

شهدت مدينة سانت كاترين اليوم الخميس، توافد مئات السائحين من مختلف جنسيات العالم، لزيارة المعالم السياحية التي تمتع بها المدينة، والاستمتاع بأجوائها الساحرة التي تتميز بها تزامنًا مع تعرضها لسقوط أمطار على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وقال علي عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت صباح اليوم 450 سائحًا من مختلف جنسيات العالم، وجرى تفويجهم إلى مجموعات حسب البرنامج السياحي لكل مجموعة.

وأوضح نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن عددًا كبيرًا من السائحين فضلوا قضاء برنامجهم السياحي داخل دير سانت كاترين، وتفقد كتيسة الدير، والشجرة المعلقة، ومتحف الكنوز الأثرية، وكنيسة الجماجم.

وأشار إلى أن بعض السائحين صعدوا جبل موسى، لمشاهدة غروب الشمس، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية من أعلى قمة الجبل، والأجواء الطبيعية الخلابة التي تتميز بها المدينة، خاصة عقب تعرضها لتساقط أمطار متوسطة على مدار الثلاث أيام الماضية.

وأكد أن حالة الطقس بالمدينة مستقرة، ويجري الاستمرار في رفع حالة الطوارئ القصوى، والتنسيق مع كافة القطاعات المعنية للتحرك الفوري عند حدوث أي تقلبات مفاجأة في حالة الطقس.

سياح الدير

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