خرج من القائمة.. أحمد شوبير يصدم الجماهير بشأن محمد صلاح

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عدم تواجد محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في قائمة أفضل لاعب في أوروبا.

وكتب “شوبير”، عبر حسابه على فيسبوك، "‏محمد صلاح و فينيسيوس خارج قائمة أفضل 11 لاعبا في أوروبا في عام 2023".

وكان روبي فاولر، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، المدير الفني لفريق القادسية السعودي، طالب النجم المصري محمد صلاح، بالاستمرار في صفوف الريدز رغم العرض السعودي الضخم.

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا أن نادي اتحاد جدة السعودي قدم عرضا للنجم المصري محمد صلاح بقيمة 180 مليون يورو (6 مليار جنيه مصري تقريبا) لضمه لمدة موسمين.

وقال فاولر في تصريحات لموقع “talksport” :" سأقول جملة واحدة لمحمد صلاح، أريده أن يبقى في ليفربول".

وأضاف "لكن اللاعبين الجيدين سيتم ربطهم دائمًا بالدوري السعودي لأن هذا البلد ودوري المحترفين يريدان لاعبين جيدين".

وعن تعاقد الاتفاق السعودي مع جوردان هندرسون، أجاب:" تحدثنا من قبل عن المكانة الذي تريدها السعودية أن تكونفيها، عندما تقوم بالتعاقد مع لاعبين يلعبون لمنتخب إنجلترا، وقائد ليفربول ، فهذا أمر ضخم ويظهر لك قوة ما يمكن أنيحدث".