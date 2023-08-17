الناتو: سندعم أوكرانيا حتى النصر.. وبوتين يستهين بالحلف

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج اليوم الخميس، أن الحلف سيدعم أوكرانيا حتى يتحقق النصر في الحرب ضد روسيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في أوسلو عاصمة النرويج "أن الأوكرانيين يحرزون تقدما في الهجوم المضاد، لكن هناك الكثير من عدم اليقين".

ونقلت رويترز عن ستولتنبرج قوله "الناتو سيدعم أوكرانيا حتى تفوز بالحرب"، واعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستهين بالناتو.

وقال ستيان جنسن، مدير المكتب الخاص للأمين العام لحلف الناتو ، لصحيفة فردنس جانج السويدية، يوم الثلاثاء الماضي، إن أوكرانيا يمكن أن تصبح عضوًا في الناتو إذا تنازلت عن بعض أراضيها لروسيا.