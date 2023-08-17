الأزمات تهدد شركتي ميتا وإكس.. تفاصيل

قالت الإعلامية مارينا المصري، إن هناك حالة من الصراع لا تنتهي بين كبرى الشركات التكنولوجية "فيسبوك"، و"إكس"، حيث وصلت مراحل المنافسة بينهما إلى التحدي في فنون القتال.

مارينا المصري تكشف تفاصيل الأزمة في شركتي ميتا وإكس

وأضافت "المصري"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "عزز مارك زوكربرج هذا التوتر بإطلاق شبكة اجتماعية جديدة تنافس منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك، ما يؤكد استمرار هذه المعركة التكنولوجية بين ماسك وزوكبرج".

وتابعت، أن منافسة كبيرة بين ميتا وإكس تشتد حدتها يوما بعد يوما، عقب إطلاق شركة ميتا التكنولوجية أحدث التطبيقات "ثريدز" الشهر الماضي، حيث نجح في جذب 10 ملايين مشترك خلال سبع ساعات فقط من انطلاقه، وبخاصة أنه يعتبر تطبيق محادثة يستند على انستجرام، وهي الميزة التي يتميز بها تطبيق إكس.

وأشارت، إلى أن هذه الخطوة من شركة ميتا أثارت مخاوف إيلون ماسك مالك شركة إكس، في ظل الأزمات الأخيرة التي مرت بها الشركة، وفي إبريل الماضي أزال موقع إكس علامة التحقق الزرقاء من جميع الحسابات، لتبدأ مرحلة جديدة من العلامات المدفوعة مقدما على موقع التدوينات القصيرة.

ولفتت، إلى أن قرار إيلون ماسك تسبب في ظهور العلامة الزرقاء على الحسابات التي تدفع 8 دولارات في إشعال غضب كبير لدى المؤسسات والصحف والشخصيات المشهورة اعتراضا على ان ملايين المتابعين حول العالم يشاهدون صفحات عريقة على المنصة بلا أي علامة توثيق لتتساوى مع بقية الصفحات الحديثة دون أن يتم دفع ثمن خدمة التحقق.