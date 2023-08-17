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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب السودان تنفق مليون دولار على تنظيم مؤتمر لمعالجة الأزمة الاقتصادية

باك برنابا شول، وزير
باك برنابا شول، وزير المالية والتخطيط بجنوب السودان

أعلنت جنوب السودان اليوم الخميس، أنها ستنفق مليون دولار على تنظيم مؤتمر اقتصادي في سبتمبر المقبل يهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وكشفت وزارة المالية والتخطيط في جنوب السودان، عن أن المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر المقبل، سيكلف الخزانة مليون دولار، ويهدف إلى إطلاع القطاع الاقتصادي وأصحاب المصلحة الآخرين على الوضع الحالي لاقتصاد البلاد، وإصلاحات إدارة المالية العامة والإنجازات والتحديات، بحسب ما ذكرته إذاعة "تماذج" المحلية.

وقال الدكتور باك برنابا شول، وزير المالية والتخطيط بجنوب السودان، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء بالعاصمة جوبا، إن تكلفة المؤتمر الاقتصادي مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أنهم سيدفعون 80% من التكلفة بينما سيتم تغطية الباقي من قبل الشركاء.

وأضاف: "نحن سندفع أكثر من 80% من هذه التكلفة، والتكلفة الإجمالية لا تزيد عن مليون دولار أمريكي، وأعتقد أنه في هذا النطاق إذا كانت هناك ميزانية إضافية في غضون يومين لأننا ما زلنا ننفق فقد يتطلب الأمر منحكم الميزانية الإجمالية بعد نهاية المؤتمر".

وتعهد بمواصلة تنفيذ المؤتمر، الذي خطط له وزير المالية السابق ديير تونق نقور، قبل إقالته من المنصب مطلع شهر اغسطس الجاري.

وكشف عن أنهم وجهوا بالفعل دعوات إلى خبراء من كل دول العالم والإقليم للمشاركة في المؤتمر.

ودعا رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، في شهر مارس الماضي، وزارة المالية إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي قومي لمخاطبة التحديات الاقتصادية.

جنوب السودان معالجة الأزمة الاقتصادية مليون دولار مؤتمر اقتصادى رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت

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