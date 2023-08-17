مدير "الدراسات الدوائية": خصومات الصيدليات وراءها مخالفات مهنية وجرائم إنسانية ..فيديو

قال الدكتور علي عبدالله مدير مركز الدراسات الدوائية، إن خصومات الصيدليات على أسعار الدواء وراءها مخالفات مهنية وجرائم إنسانية.

وحذر الدكتور علي عبدالله خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المواطنين من تناول الأدوية المغشوشة والمهربة لافتا إلى أنها مميتة، مطالبا المرضى بضرورة التأكد من شراء الأدوية من الأماكن المعروفة والمصرح لها بيع الدواء والابتعاد عن الشراء عبر وسائل التواصل المختلفة.

تابع، قضية الأدوية المغشوشة ضمن التحديات التي تواجهها صناعة الدواء عالميا ومحليا لمحاربتها ومنعها قبل حدوثها.

