رئيس بيلاروس: حرب أوكرانيا كان ممكن تجنبها.. ويجب إشراكنا في محادثات السلام

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن الحرب في أوكرانيا كان من الممكن تجنبها.

قال لوكاشينكو في مقابلة مع وكالة “بيلتا” البيلاروسية الحكومية: “كان من الممكن تجنب الحرب. يمكن إيقافها الآن وكان يمكن تجنبها قبل ذلك”.

وأضاف أنه “على دراية بجميع القضايا المتعلقة بأوكرانيا وروسيا لأنه أجرى اتصالات بين الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وأوضح الرئيس البيلاروسي خلال المقابلة، إن بيلاروس يجب أن تشارك في محادثات السلام حول أوكرانيا.

وقال لوكاشينكو: “نحن نتشارك الحدود مع أوكرانيا ويجب سماع موقفنا. أعتقد أن بيلاروس يجب أن تشارك في عملية التفاوض”.