كان فيه مدفع هاون |إعلامي يكشف كواليس خطيرة عن اعتصام رابعة.. فيديو

قال الإعلامي محمد موسى، إن اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية في ميداني رابعة العدوية والنهضة كان مسلحا، لافتا إلى أنه أذاع مقطع فيديو وقتها يشير إلى امتلاك المعتصمين في رابعة العدوية لمدفع هاون.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، :"لولا قرار فض الاعتصام كان سيحدث ما لا يحمد عقباه وكانت ستحول البلاد إلى فوضى عارمة مثل سوريا وليبيا واليمن، ورأينا عدد كبير من المدنيين تم إطلاق النار عليهم من المعتصمين .

تابع محمد موسى، كم الأسلحة اللي كانت في اعتصامي رابعة والنهضة مرعبة ، لافتا إلى أن إعلام جماعة الإخوان يستهدف نشر الشائعات عن مصر لزعزعة استقرارها وأمنها".