امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 | الطلاب يؤدون العربي والدين غدا

تبدأ غدا السبت الموافق 19 أغسطس 2023 امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية .
ويبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 غدا السبت بإمتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية .
وحدد جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، زمن امتحان اللغة العربية بـ 3 ساعات من 9 صباحا حتى 12 ظهرا .
كما حدد جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، زمن امتحان التربية الدينية بساعة ونصف من 12:30 ظهراً حتى 2 ظهراً .
ويستمر جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لمدة 10 أيام من السبت 19 أغسطس 2023 حتى الثلاثاء 29 أغسطس 2023
معلومات هامة عن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023
- إجمالي عدد الطلاب المقرر أن يؤدوا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 يبلغ 118.605 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية .
- يدخل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 اي طالب رسب في مادة او مادتين على الاكثر في نتيجة الدور الاول
- لا تغيير في شكل و نظام امتحانات الثانوية العامة في الدور الثاني
- هناك غرف عمليات في جميع المديريات تتابع سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاضافة لغرفة العمليات المركزية الموجودة بمقر وزارة التربية والتعليم
- سيتم حظر حيازة الموبايل في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 للطلاب والمعلمين
- سيتم تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية على بوابات لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لضبط اي وسائل غش يخفيها الطلاب
- سيحصل الطالب على 50% من الدرجة الفعلية في المادة التي رسب فيها في الدور الاول
- لن يحصل الطالب على الدرجة الفعلية الكاملة في الدور الثاني إلا اذا كان لديه عذر مرضي قهري ادى لتأجيل الامتحانات للدور الثاني بعد تقديم الاثباتات والحصول على اذن رسمي من وزارة التربية والتعليم
- في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بعد انتهاء الامتحان هناك لجان ستراجع نموذج الاجابة لاجراء اي تعديلات لازمة قبل التصحيح
- لن يتم السماح بالغش في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، وسيتم تحرير محاضر للغشاشين وتطبيق قانون مكافحة الغش في الامتحانات