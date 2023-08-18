امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 | الطلاب يؤدون العربي والدين غدا

تبدأ غدا السبت الموافق 19 أغسطس 2023 امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية .

ويبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 غدا السبت بإمتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية .

وحدد جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، زمن امتحان اللغة العربية بـ 3 ساعات من 9 صباحا حتى 12 ظهرا .

كما حدد جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، زمن امتحان التربية الدينية بساعة ونصف من 12:30 ظهراً حتى 2 ظهراً .

ويستمر جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لمدة 10 أيام من السبت 19 أغسطس 2023 حتى الثلاثاء 29 أغسطس 2023

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

معلومات هامة عن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023