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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة تتألق في أحدث ظهور لها على البحر.. شاهد

درة
درة

شاركت الفنانة درة متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الإستوري.

 

وظهرت درة في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية نضارة شمسية بيضاء من علي البحر أثناء عطلتها الصيفية.

يذكر أن من آخر أعمال درة الدرامية حكاية "أول السطر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، الذي يقدم حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشر حلقات مقتبسة من أحداث حقيقية تتعلق بدور المرأة في المجتمع. حكاية “أول السطر” بطولة: درة، عمر الشناوي، صالح عبدالنبي، ريم عبد القادر، ومن إخراج محمود كامل.

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ومن أهم أعمال درة ويتكون مسلسل "المتهمة" يتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعلي الطيب وإخراج تامر نادي حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.

معلومات عن درة

وفى سياق آخر، تعتبر درة هي ممثلة من العيار الثقيل والتي منذ أن  بدأت وهي تأثر في الجمهور وهي حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة،  ودخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي ومثلت عدة أدوار في السينما التونسية  وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار 2010، والريان  وآدم 2011.

 

درة

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