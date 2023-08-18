رئيس نيجيريا يحذر من عواقب تدهور صحة محمد بازوم

حذر رئيس نيجيريا بولا تينوبو، اليوم الجمعة، من العواقب الخطيرة في حال تدهور صحة رئيس النيجر المعزول محمد بازوم.

كما حذر الاتحاد الأوروبي في نبأ عاجل بما وصفه "عواقب وخيمة" في حال تدهور صحة رئيس النيجر.

ويعقد قادة جيوش غرب أفريقيا يوما ثانيا وأخيرا من المحادثات، اليوم الجمعة، في عاصمة غانا أكرا، لوضع اللمسات الأخيرة بشأن تفاصيل التدخل العسكري المحتمل في النيجر إذا فشلت الدبلوماسية مع المجلس العسكري الحاكم.

وأطاح الضباط العسكريون بالرئيس النيجري محمد بازوم في 26 يوليو وتحدوا دعوات الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) وغيرهم لإعادته، مما دفع السلطات الإقليمية إلى تجميع قوة احتياطية.