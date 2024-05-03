شاهد.. جدار تعريفى بالمحطات الرئيسة للحج بمعرض أبو ظبى للكتاب

وأنت تتجول بين اروقة معرض ابو ظبى للكتاب والذى تحل فيه مصر ضيف شرف يستوقفك هذا الجدار الكبيرة والذى يوجد عليه المحطات الرئيسية للحج وهو ما يتزامن مع قرب موسم الحج .

الجدار جذب الزوار خاصة الاطفال وهو ما يمثل جانب تعريفى للنش ء باحد اركان الاسلام

وتشارك مصر ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخة هذا العام، ببرنامج ثقافيّ حافل يعكس تاريخها الفكري والمعرفي والحضاري، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر







وتأكيداً من مركز أبوظبي للغة العربية، على تعزيز التعاون الثقافي والفكري، إذ أن مصر تشكّل منارةً للعلم والمعرفة والثقافة والفنون، وأثرت ثقافات ومعارف الجماهير بمضامين إبداعية في مختلف المجالات.

وتأتي شخصية نجيب محفوظ كشخصية محورية بالمعرض وسط اهتمام كبير من جميع المشاركين والزوار بمعرفة المزيد من التفاصيل عن حياة نجيب محفوظ وكتباته الثرية المتنوعة .