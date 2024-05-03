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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

رغم فوائده .. هؤلاء ممنوعون من البروكلى| من هم

البروكلى
البروكلى

يحتوى البروكلى على كم كبير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم مع ذلك هناك بعض الأشخاص يجب عليهم الابتعاد عنه نهائيا.

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الممنوعين من تناول البروكلي


ووفقا لما جاء في موقع "ويبمد "قد تحتاج إلى تجنب البروكلي إذا كنت تعاني من بعض المشاكل الصحية تحدث مع طبيبك حول ما هو الأفضل بالنسبة لك قبل تناوله مع ما يلي:

البروكلي ومخففات الدم 

 يحتوي البروكلي على نسبة عالية من فيتامين K ، الذي يساعد على تجلط الدم  وإذا كنت تأكل أكثر من المعتاد، فقد يغير ذلك كيفية استجابة جسمك للدواء وعلى الرغم من أنك لا يتعين عليك تجنب كل أنواع البروكلي إذا كنت تتناول أدوية سيولة الدم وعلاج الجلطة ، إلا أنه يجب عليك الحفاظ على كمية فيتامين K في نظامك الغذائي ثابتة.

أدوية الجلطة
أدوية الجلطة

البروكلي ومتلازمة القولون العصبي (IBS)

قد يسبب لك البروكلي الغازات ويزعج أمعائك.

البروكلي ومشاكل الكلى

 يمكن أن يبدأ الفوسفور الموجود في البروكلي بالتراكم في الدم إذا لم تعمل الكليتان بشكل جيد.

البروكلي القولون العصبي القولون فيتامين K متلازمة القولون العصبي متلازمة القولون

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