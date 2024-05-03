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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورجن كلوب يعلن انتهاء الأزمة مع محمد صلاح

صدى البلد

أعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن انتهاء الازمة بين يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، وبين نجم الفريق، محمد صلاح.

 

وكتب إبراهيم عبد الجواد :"تم حل الموضوع تمامًا، لا توجد مشكلة، نحن نعرف بعضنا البعض لمدة طويلة ونحترم بعضنا البعض كثيرًا".


 

أثار يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الدهشة بتصريح جديد حول الأزمة التي وقعت بينه وبين نجم الفريق،محمد صلاح.

وشهدت في الدقائق الأخيرة من مباراة ليفربول مع وست هام، الحادثة المثيرة توترًا بين كلوب وصلاح، حيث كان يدفع كلوب بصلاح بديلا  في الدقيقة الـ80 من المباراة، وهو ما تزامن مع هدف التعادل لوست هام.
 

وفي أعقاب المباراة، اكتفى صلاح بالتصريح بجملة قصيرة قائلاً: "لن أعطي تعليقًا اليوم، حتى لا تشتعل النيران".

لكن في مفاجأة للجميع، أكد كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول مع توتنهام، أن الأمور تم حلها بشكل كامل،مضيفًا: "إذا كنا لا نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة، فلست متأكدًا كيف كان للأمر أن ينتهي، لكننا نحترم بعض،لذلك لا مشكلة حقًا".

وأكمل كلوب بتأكيده: "الأمور جيدة الآن، لذلك دعونا ننظر إلى الأمام".

إبراهيم عبد الجواد فريق ليفربول كلوب وصلاح مؤتمر الصحفي يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول

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تصريح جديد من يورجن كلوب بعد أزمته مع محمد صلاح

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