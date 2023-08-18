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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان الجمهوريات بالدقي|شاهد

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تفقد حاله النظافه بعدد من القطاعات بالأحياء ومدي تواجد فرق العمل الميدانية اليوم الجمعة . 

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان الجمهوريات بحي الدقي مؤكداً علي رئيس الحي بضرورة الحفاظ علي أعمال التطوير التي يتم تنفيذها والصيانة الدورية لها.

كما شدد المحافظ علي كلبشة السيارات المتعدية علي أرصفه المشاة والجزيرة الوسطي وتحرير محاضر بيئة حيال مخالفات غسل السيارات بنهر الطريق .

ووجه المحافظ بمراجعة أعمال الرصف التي تمت بعدد من الشوارع نطاق حي الدقي والعجوزة وعدم الاستلام من الشركات المنفذة قبل تلاشي كافه الملاحظات . 

وخلال جولته استمع المحافظ لعددا من شكاوي واراء المواطنين مؤكداً علي الاستجابه لهم .

رافق المحافظ خلال الجولة ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وياسر سامي رئيس حي العجوزة.

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