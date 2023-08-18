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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار رعدية فى عز الصيف.. حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حدوث أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء .

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا يشهد موجة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحرالأحمر على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس غدا، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحول حركة الملاحة البحرية، يشهد الطقس غدا اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح تصل إلى 60 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين متران إلى ثلاثة أمتار ونصف.

ويكون طقس الغد، يكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس ليلا، معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح أيضا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، لحالة الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والمحسوسة 35 درجة
السواحل الشمالية 31 للعظمى والمحسوسة 34 درجة
جنوب سيناء 41 للعظمى والصغرى 44 درجة
شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 38 درجة
جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 44 درجة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار فرص تكون السحب علي مرتفعات كاترين بسبب الطبيعة الجغرافية وقد تتساقط الأمطار هناك كما تتشكل السيول في الأودية والمناطق التي تسمح بذلك، كما تظل الأجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تصل إلى حد السيول علي مرتفعات سانت كاترين.

وتظهر السحب الرعدية أيضا علي مناطق من أقصي الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد والتي قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة .

الطقس هيئة الأرصاد الجوية امطار خفيفة جنوب سيناء

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