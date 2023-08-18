الشعب الديمقراطي: دعوة الرئيس للحوار الوطني غير مسبوقة

أشاد خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني.

أكد خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني غير مسبوقة ونجح في لم شمل جميع القوى السياسية.

وأضاف خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الحوار الوطني ضم كل القوى السياسية تحت لواء الدولة المصرية وتتخذ من دستور 2014 مظلة لها"، لافتا: "الرئيس السيسي نفذ وعده الذي قطعه على نفسه، واستجاب لمخرجات الحوار الوطني".

أشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي،: "حدثت بالفعل حوارات وطنية قبل ذلك، إلا انها لم تكن مدعومة بهذه الأسس التي كفلت نجاحها".







