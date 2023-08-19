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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطن مكشوف.. إنجي المقدم تثير الجدل بإطلالة جريئة

انجي المقدم
انجي المقدم

شاركت الفنانة انجي المقدم جمهورها ومحبيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهاتإنستجرام.
 

وظهرت انجي المقدم، بإطلالة جريئة، خطفت بها الأنظار، مرتدية تى شيرت مكشوف البطن، وحازت الصورة على إعجابالكثير من جمهورها ومحبيها.

قالت إنجي المقدم انها كانت متحمسه جدا للفيلم وللقضايا التي يناقشها منذ قراءة السيناريو وهي تتخيلتفاصيلالشخصية وتعيش مع المواقف التي تمر بها.

 وقالت:" تلقيت ردود فعل قوية على العمل بعد عرضة في مهرجان البحر الأحمر ومهرجان أسوان، وهذا اسعدنيكثيرالاننا بذلنا مجهود كبير في الفيلم د، وكان مهم بالنسبة لنا ان نسلط الضوء على القضايا الحساسة.

فيلم “كاملة” يتطرق إلى عدد من القضايا المجتمعية المهمة التي تواجه المرأة مثل التحرش والختان وهو من بطولةإنجيالمقدم، ميار الغيطي، فراس سعيد، لطفي لبيب وسلوى عثمان، تأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام. 

الفنانة إنجي المقدم انجى المقدم فيلم “كاملة” مهرجان أسوان مهرجان البحر الأحمر ميار الغيطي

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