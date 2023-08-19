مسئول أمريكي يكشف عن فشل أوكراني جديد

قال مسئول أمريكي إن القوات الأوكرانية قد تفشل في استعادة مدينة ميليتوبول الاستراتيجية جنوب شرق روسيا التي تسيطر عليها روسيا خلال هجومها المضاد.

وتخضع ميليتوبول للسيطرة الروسية منذ مارس 2022، ولديها طرق وسكك حديدية تستخدمها قوات روسيا لنقل الإمدادات إلى المناطق التي تسيطر عليها.

كان المسئول الأمريكي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، يستشهد بتقرير استخباراتي.

يتماشى التوقع إلى حد كبير مع وجهة نظر واشنطن بأن الهجوم المضاد الأوكراني يتقدم بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا.

بينما يرى محللون أنه فشل بالفعل أو على الأقل في طريقه لذلك.

وأضاف المسئول أنه على الرغم من التقرير والتقدم المحدود تجاه ميليتوبول، تعتقد الولايات المتحدة أنه لا يزال من الممكن تغيير النظرة القاتمة.

يأتي ذلك، فيما دمرت القوات الروسية طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو وأسطولها في البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن سلاح الجوي أسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق العاصمة في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وأظهرت لقطات مصورة الدمار الذي لحق بمركز إكسبو على جسر على نهر موسكفا، على بعد 100 متر من مدينة موسكو.