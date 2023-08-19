عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش صوت مصر|فجر السعيد تثير الجدل بسبب هجومها على أنغام.. ومتابعون يردون بقوة

أنغام
أنغام

أثارت الإعلامية فجر السعيد حالة من الجدل الواسع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، بعد أن أعلنت أن أنغام لا تستحق لقب صوت مصر. 

وقالت فجر السعيد، عبر مقطع فيديو لها: "إن أنغام ليست أحق بهذا اللقب "صوت مصر"، وإن إمكانياتها الصوتية لا تتناسب مع هذا اللقب الذي لا يليق إلا بأم كلثوم التي وصفتها بأنها صاحبة لقب صوت مصر الأولى، أما حاليًا فالأحق به آمال ماهر وبعدها مي فاروق وريهام عبد الحكيم، وأعتبر أنغام أفضل من غيرها من المطربات على الساحة حاليًا، لكنها أكدت أن مواطنتها شيرين عبد الوهاب أفضل منها على المستوى الفني.

شاهد الفيديو هنا 

وأضافت فجر السعيد: “أنغام ليست صوت مصر أبدًا، شيرين أفضل من أنغام، ولكن من يجوز تلقيبها بصوت مصر يجب أن يتميز صوتها بإمكانيات لا تمتلكها أنغام وأكبر من صوتها، وهذا اللقب لا يناسب حاليًا إلا آمال ماهر وبعدها مي فاروق وريهام عبد الحكيم، أما شيرين فهي تلعب في منطقة منفردة وصوتها لا يتكرر، لديها بحة مصرية خاصة فيها لا ينافسها فيها أحد”. 

عمرو دياب يثير أزمة فى لبنان .. اعرف التفاصيل

ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

إيرادات الأفلام.. أكرم حسنى يتفوق على الجميع ومحمد هنيدى نمبر 4

سر غضب غادة عبد الرازق بسبب انفصالها.. وقصة زواجها من فينيقى

هجوم على فجر السعيد 

وتسبب رأى فجر السعيد فى هجوم شرس عليها من جانب متابعيها الذين دافعوا عن أنغام، مؤكدين أن أنغام تمتلك صوتا يؤهلها لاقتناص لقب صوت مصر. 

وجاءت معظم التعليقات التى تلقتها فجر السعيد بعد هجومها على أنغام كالآتى: "أنغام إنسانة راقية من أول ما ظهرت على الساحة لليوم"، و"أنتِ من حتى تقرري من الأحق بلقب صوت مصر". 

فجر السعيد الإعلامية فجر السعيد أنغام الفنانة انغام شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

"العفو الرئاسي" تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا.. ننشر القائمة الكاملة

إجراءات حكومية لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية .. السيسي يطمئن المصريين من داخل الأكاديمية العسكرية | تفاصيل

تطور خطير| مهلة 24 ساعة لحسم مصير زيزو.. وبند مثير يهدد الزمالك

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

موضوعات متعلقة

الحلقة الأخيرة.. طلاق وحمل هنا الزاهد يثير الجدل فى سيب وأنا سيب

من أجل قوام مثالى.. نجوم يلجأون إلى عمليات تكميم المعدة.. أحدثهم وفاء مكى

سر غضب غادة عبد الرازق بسبب انفصالها.. وقصة زواجها من فينيقى

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

يتدرب على الاستعراضات.. شاهد البروفات الأخيرة لحفل محمد رمضان فى السعودية

ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

أجلها بسبب وفاة والدة أحمد شيبة.. عمر كمال يطرح أغنية "في داهية" اليوم

بسبب Bad Religion.. نجم فرقة bts يثير الجدل بعد إساءته للإسلام

ترشيحاتنا

اشتري الآن.. هبوط يضرب أسعار الذهب بالتعاملات المسائية

النشرة الدينية.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية.. كيفية تحصين الأبناء من الحسد.. أدلة تبرك الصحابة بالنبي

المنفي وحفتر وصالح.. مصادر تكشف أهداف القمة الليبية الثلاثية في بنغازي اليوم

الشراكة الاستراتيجية.. "فيتشسلاف ماتوزوف: 80 عاما على علاقات مصر وروسيا

بحوث الصحراء ومنظمة البحوث الزراعية اليابانية يبحثان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

3 أيام على توجيه صفعة للدولار| ماذا يضيف تجمع البريكس للاقتصاد العالمي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم غير متوقع.. سعر صادم لإطلالة نرمين الفقي في الساحل الشمالي

حسام موافي : عدم تناول الماء الكافي يوميًا يؤثر على صحة الجسم بالسلب

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

بسبب إطلالتها على البحر.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها| شاهد

فيديو

رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

بعد التخزين الرابع لسد النهضة.. شراقي: السد العالي حصن أمان لمصر

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ