مش صوت مصر|فجر السعيد تثير الجدل بسبب هجومها على أنغام.. ومتابعون يردون بقوة

أثارت الإعلامية فجر السعيد حالة من الجدل الواسع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، بعد أن أعلنت أن أنغام لا تستحق لقب صوت مصر.

وقالت فجر السعيد، عبر مقطع فيديو لها: "إن أنغام ليست أحق بهذا اللقب "صوت مصر"، وإن إمكانياتها الصوتية لا تتناسب مع هذا اللقب الذي لا يليق إلا بأم كلثوم التي وصفتها بأنها صاحبة لقب صوت مصر الأولى، أما حاليًا فالأحق به آمال ماهر وبعدها مي فاروق وريهام عبد الحكيم، وأعتبر أنغام أفضل من غيرها من المطربات على الساحة حاليًا، لكنها أكدت أن مواطنتها شيرين عبد الوهاب أفضل منها على المستوى الفني.

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وأضافت فجر السعيد: “أنغام ليست صوت مصر أبدًا، شيرين أفضل من أنغام، ولكن من يجوز تلقيبها بصوت مصر يجب أن يتميز صوتها بإمكانيات لا تمتلكها أنغام وأكبر من صوتها، وهذا اللقب لا يناسب حاليًا إلا آمال ماهر وبعدها مي فاروق وريهام عبد الحكيم، أما شيرين فهي تلعب في منطقة منفردة وصوتها لا يتكرر، لديها بحة مصرية خاصة فيها لا ينافسها فيها أحد”.

هجوم على فجر السعيد

وتسبب رأى فجر السعيد فى هجوم شرس عليها من جانب متابعيها الذين دافعوا عن أنغام، مؤكدين أن أنغام تمتلك صوتا يؤهلها لاقتناص لقب صوت مصر.

وجاءت معظم التعليقات التى تلقتها فجر السعيد بعد هجومها على أنغام كالآتى: "أنغام إنسانة راقية من أول ما ظهرت على الساحة لليوم"، و"أنتِ من حتى تقرري من الأحق بلقب صوت مصر".