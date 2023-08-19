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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سر غضب غادة عبد الرازق بسبب انفصالها.. وقصة زواجها من فينيقى

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن شعورها بحالة من الغضب والاستفزاز جراء ما حدث معها بعد واقعة انفصالها عن زوجها هيثم زنيتا مدير التصوير والذى كانت بالنسبة لها الثانية عشر.

وقالت غادة عبد الرازق فى تصريحات تلفزيونية: غضبت واستفزنى كل ما كتب عنى بعد واقعة الطلاق لانى أرى هذا الأمر ضمن حياتى الشخصية وليس لها علاقة بالفن.

وما عن رايها فى أراء كل من رضوى الشربينى وياسمين عز قالت غادة عبد الرازق : كل منهما لها اراء مختلفة وانا كذلك وهما ناجحين فى ذلك وليس بالضرورة أن اميل بالآراء على طرف لحساب الآخر ولكنى لدى رأى مختلف وخاص بى فى الحياة الزوجية بشكل عام.

وأضافت غادة عبد الرازق يمكن أن اعيد تجربة الزواج مجددا ويمكن أن اتزوج من فينيقى.

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غادة عبد الرازق 

وحرصت الفنانة غادة عبد الرازق مراد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت غادة عبد الرازق بإطلالة ملفتة وجريئة مرتدية فستانا باللون الأخضر الفاتح مكشوف الجوانب وهو ما كشف عن خصرها المنحوت وهو ما جعل إطلالتها مثيرة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق مسلسل تلت التلاتة مكون من 15 حلقة من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالحويشارك في بطولته أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وعدد كبيرمن الفنانين، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

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