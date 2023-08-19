العطيفي: توجيهات الرئيس في ملف الإفراجات تراعي الأبعاد الإنسانية في الجمهورية الجديدة

قال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجموعة العفو الرئاسي الصادرة اليوم، يؤكد انفتاح الدولة على جميع الآراء السياسية، في ظل شمول القائمة لعدد من الأسماء التي تنادي المعارضة بها، تزامنا مع الانتهاء من توصيات الحوار الوطني.

وأوضح العطيفي، في تصريحات له اليوم، أن الدولة المصرية تحرص منذ تولي القيادة السياسية الحالية على مد جسور التواصل، مع جميع الأطياف السياسية من أجل جمهورية جديدة تتسع الجميع، قائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة في بناء مستقبل مصر.

وأشار العطيفي، إلى أن استخدام رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية يساهم في حالة من الإيمان السياسي والحزبي، بأن للحوار الوطني نتائج ايجابية ومخرجات حقيقية، وهو ما يؤكد أن الدولة ماضية في تدشين بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على ترسيخ قواعد التشاركية والاستماع للرأي والرأي الاخر.

وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف الإفراجات تراعي الأبعاد الإنسانية في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في وقت بدأ البعض يشكك في عمل لجنة العفو الرئاسي، ليدحض بدوره أي شائعة سلبية في هذا الصدد.

وأوضح، أن هذا القرار وغيره يعكس عزم القيادة السياسية في المضي قدما نحو تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.