محمد صلاح يتجاوز جيرارد وينفرد بالمركز الخامس في ترتيب هدافي ليفربول التاريخيين

أصبح المصري محمد صلاح خامس الهدافين التاريخيين لـ ليفربول الإنجليزي بمختلف البطولات بهدفه الذي سجله في شباك بورنموث ببطولة الدوري.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك بورنموث في الدقيقة 37 من ركلة جزاء تصدى لها نيتو حارس بورنموث، ليتصدى لها قبل أن ترتد لـ “مو” ليضعها في الشباك.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف لـ 187 هدفًا مع ليفربول بمختلف المسابقات، متفوقًا على أسطورة النادي ستيفن جيرارد الذي سجل 186 هدفًا.، لينفرد بالمركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين لـ ليفربول.

وأصبح صلاح على بعد 41 هدفًا من بيلي ليدل رابع الهدافين التاريخيين لـ ليفربول، والذي سجل 228 هدفًا.