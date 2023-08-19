تشكيل ريال مدريد أمام ألميريا في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة ألميريا، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلًا من:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ألعاب البحر المتوسط معقل فريق ألميريا.

وكان ريال مدريد قد فاز في الجولة الأولى خارج ملعبه، على أتلتيك بيلباو بهدفين دون مقابل.