فشل كبير .. الإعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة بشأن عملية حوارة

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، إن عــملـية حوارة التي أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين نفذها فلسطيني بمسدس من مسافة صفر.

وأضافت أن المنفذ سحب مسدسه وأطلق 5 رصاصات فقط من مسافة صفر على القتيلين بعد أن عرف أنهما من المستوطنين، واختفى من المكان.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن التقييم الأولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالبنسبة لعملية حوارة أنها جريمة قتل لفلسطينيين من عرب الداخل، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال وصل إلى المكان بعد حوالي 25 دقيقة من وقوع العملية.

ووصفت مصادر عبرية ما حصل في حوارة بالـ"الفشل الكبير"، لافته إلى أن جيش الاحتلال لم يدرك أن ما حصل في حوارة هو عملية إلا بعد فترة طويلة.

وأوضحت المصادر بحسب "هآرتس" أن جيش الاحتلال وصل متأخراً لمكان الحدث، فيما كان فلسطينيون يصوّرون الهويات الشخصية للمستوطنين القتيلين وينشرونها عبر مواقع التواصل".

وعقب وقوع عملية حوارة، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي حوارة وزعترة العسكريين بالاتجاهين جنوب المدينة، وبوابة تل "المربعة"، ودوار دير شرف غربا، وشددت من إجراءاتها على حاجز بيت فوريك شرقا، حيث يشهد أزمة خانقة بسبب إجراءات التفتيش، كما يشهد حاجز صرة العسكري تفتيشا دقيقا وأزمة خانقة للخارجين.

وأضافت أن بلدة حوارة جنوب المدينة تشهد انتشارا مكثفا لجيش الاحتلال، كما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، بدعوى البحث عن منفذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطنين، حسب الانباء الأولية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية على مدخل بلدة بيتا، واقتحمت عدة بلدات وهي: عوريف وجماعين وبيتا وعينابوس جنوب المدينة.