عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشل كبير .. الإعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة بشأن عملية حوارة

عناصر جيش الاحتلال
عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي في حوارة

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، إن عــملـية حوارة التي أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين نفذها فلسطيني بمسدس من مسافة صفر.

وأضافت أن المنفذ سحب مسدسه وأطلق 5 رصاصات فقط من مسافة صفر على القتيلين بعد أن عرف أنهما من المستوطنين، واختفى من المكان.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن التقييم الأولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالبنسبة لعملية حوارة أنها جريمة قتل لفلسطينيين من عرب الداخل، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال وصل إلى المكان بعد حوالي 25 دقيقة من وقوع العملية.

ووصفت مصادر عبرية ما حصل في حوارة بالـ"الفشل الكبير"، لافته إلى أن جيش الاحتلال لم يدرك أن ما حصل في حوارة هو عملية إلا بعد فترة طويلة.

وأوضحت المصادر بحسب "هآرتس" أن جيش الاحتلال وصل متأخراً لمكان الحدث، فيما كان فلسطينيون يصوّرون الهويات الشخصية للمستوطنين القتيلين وينشرونها عبر مواقع التواصل".

وعقب وقوع عملية حوارة، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي حوارة وزعترة العسكريين بالاتجاهين جنوب المدينة، وبوابة تل "المربعة"، ودوار دير شرف غربا، وشددت من إجراءاتها على حاجز بيت فوريك شرقا، حيث يشهد أزمة خانقة بسبب إجراءات التفتيش، كما يشهد حاجز صرة العسكري تفتيشا دقيقا وأزمة خانقة للخارجين.

وأضافت أن بلدة حوارة جنوب المدينة تشهد انتشارا مكثفا لجيش الاحتلال، كما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، بدعوى البحث عن منفذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطنين، حسب الانباء الأولية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية على مدخل بلدة بيتا، واقتحمت عدة بلدات وهي: عوريف وجماعين وبيتا وعينابوس جنوب المدينة.

عــملـية حوارة مقتل مستوطنين جيش الاحتلال الإسرائيلي حاجزي حوارة وزعترة إسرائيل اخبار اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

العودة لارتداء الكمامة.. أسباب انتشار فيروس كورونا وعدد المتحورات الجديدة| فيديو

رئيس النادي مذهول.. حقيقة هروب عمرو وردة من الرجاء المغربي.. خاص

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

ترشيحاتنا

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام كولن في الدوري الألماني

روسيا تخطط لإنتاج 6 آلاف طائرة انتحارية إيرانية دون طيار

برايتون يتصدر الدوري الإنجليزي برباعية في شباك ولفرهامبتون

وداعاً للبنزين .. سعر جيلي جيومتري C الكهربائية في مصر

محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز على بورنموث بثلاثية في الدوري الإنجليزي

زيلينسكي يعلن استعداد أوكرانيا لمحادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد وطريقة عمل خل الثوم في المنزل

تعرف على طريقة عمل الجلاش الحلو| خطوة خطوة

بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة لصالح طلبة الكلية الحربية

5 فساتين.. روبى تعتمد على القصير اللامع .. شاهد

فيديو

ادعوا لهما بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ