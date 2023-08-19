بسبب حرائق الغابات.. السلطات الكندية تجلي آلاف الأشخاص من المنازل

قررت السلطات الكندية ،اليوم السبت، إجلاء آلاف الأشخاص من شمال البلاد وغربها، بسبب حرائق الغابات والتي يواصل عناصر الإطفاء إخمادها.

وقال وزير البيئة الكندير شين تومسون، أنه تم إجلاء 19 ألف شخص على الأقل خلال الساعات ال48 الماضية من الأقاليم الشمالية الغربية وعاصمتها يلونايف، بحسب وكالة فرانس برس.

وأوضح تومسون أنّ 15 ألف شخص فروا برا، وأُجليَ 3800 شخص جوا، فيما استدعي 300 من عناصر الإطفاء على الأقل لمكافحة النيران في أحد أكبر تحرّك للأجهزة تشهده المنطقة المعزولة جدا في أقصى الشمال الكندي.

ووصل بعض من تم إجلاؤهم مساء الجمعة إلى مطار كالغاري في ألبرتا على بعد نحو 1750 كلم من يلونايف حاملين حقائب صغيرة، كما أتى بعضهم برفقة حيوانات أليفة، وفق ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وأكدت السلطات أنّ 40 رحلة جوية على الأقل انطلقت من يلونايف وحطت في كالغاري ناقلة 3500 راكب.

ووَضعت المدينة 495 غرفة فندق في تصرّف من تم إجلاؤهم.

كما تواجه مقاطعة بريتيش كولومبيا على بعد حوالي 600 كيلومتر غرب كالغاري حرائق، واضطرت إلى إعلان حالة الطوارئ، الجمعة.

واجتاحت النيران منتجع بحيرة أوكاناغان الفاخر، الذي استقبل في الماضي كبار السياسيين مثل رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر، بحسب ما أظهرت صور متداولة في صحف محلية.

وأغلق المجال الجوي للمنطقة، للمساهمة في جهود مكافحة النيران بواسطة الطائرات.

وزار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مساء الجمعة إدمونتون على مسافة حوالي ألف كلم من يلونايف، والتقى هناك وافدين من الشمال نقلوا إلى مركز استقبال.

وقال لصحافيين "سنخرج جميعنا معا من هذا الصيف الصعب إلى حد لا يصدّق".

وتحدث ترودو عن "مرحلة غير مؤكدة ومروعة" في وقت يجتاح أكثر من ألف حريق حاليا البلاد من شرقها إلى غربها، وتشتعل أكثر من 230 منها في الأقاليم الشمالية الغربية وأكثر من 370 منها في بريتيش كولومبيا.

وتشهد كندا هذه السنة موسم حرائق غابات هو الأشد على الإطلاق تسبب بإجلاء 168 ألف كندي عبر البلاد وأتى على 14 مليون هكتار من الأراضي، ما يساوي ضعف الرقم القياسي السابق المسجل في 1989.