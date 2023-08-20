الطلاب يتوافدون على لجان الدور الثاني للثانوية العامة لأداء اللغة الثانية والتربية الوطنية

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة 2023 على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لآداء امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية .

وعلى بوابات لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، يتم استخدام العصا الإلكترونية في تفتيش الطلاب قبل دخولهم اللجان ، لضبط وسائل الغش التي قد يخفيها بعض الطلاب.

حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني ، على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، والتصدى لأى محاولات غش في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.



وكانت قد انطلقت أمس السبت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، حيث امتحن الطلاب اللغة العربية والتربية الدينية وفقا لـ جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

ومن المقرر أن يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الاجنبية الثانية والذي يستمر في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من 9 صباحا حتى 11 صباحا ، كما يؤدي الطلاب امتحان التربية الوطنية من 11:30 صباحا حتى 1 ظهراً .

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.