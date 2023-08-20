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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قفز من مبنى الأثرياء.. رجل يقسم جسده إلى نصفين في أمريكا

حادث صدم الجميع..
حادث صدم الجميع.. رجل يقسم جسده إلى نصفين بأمريكا

شهدت مدينة نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، حادث مروع، حيث قفز رجل من مبنى شاهق، وفارق الحياة.

وفقًا لتقارير الشرطة، انقسم جسده إلى قسمين عندما سقط على الرصيف، ووفقا لموقع “ياهو نيوز”، وقع الحادث ليلاً في منطقة Billionaire's Row في كولومبوس سيركل، الرجل الذي قفز كان يرتدي بيجاما، وهبط على الرصيف بالقرب من مركز، لكنه اصطدم بسرادق تسبب في تمزق جسده وانتشار الزجاج والحطام في المكان.

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مع ذلك، لم تؤكد الشرطة حتى الآن معلومات إضافية حول هوية الرجل والأسباب التي دفعته للقفز، وهناك مزاعم بأنه كان يعيش في المبنى، وأنه ربما استخدم مصعد الخدمة للوصول إلى القمة. 

ومن المعروف أن قيمة الشقق في المبنى تتراوح بين 5 ملايين دولار و 19 مليون دولار، ويعد وجوده في هذه المنطقة مع السكان الأثرياء ظاهرة شائعة.

حوادث صادمة في نيويورك

يذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه في نيويورك، في وقت سابق من هذا العام، قفز شخص آخر من مبنى في المدينة ولقي حتفه.

 تلقت الشرطة تقارير عن وجود شخص فاقد الوعي بالقرب من المبنى، وعند وصولهم إلى المكان، تبين أن الرجل قد قفز من الطابق الرابع عشر.

تعد هذه الحوادث مأساوية وتذكرنا بأن الصحة العقلية والرعاية النفسية أمور مهمة لا يجب تجاهلها. يجب على المجتمع أن يكون داعمًا ومتعاطفًا مع الأشخاص الذين يعانون من الضغوط النفسية والصعوبات العاطفية.

الحوادث الرعاية النفسية الضغوط النفسية

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