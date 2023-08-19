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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

صدى البلد

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق فرعي قرية كوم النور دشطوط بمركز سمسطا، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى سمسطا المركزي وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.


تلقى اللواء اسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق قرية كوم النور دشطوط في مركز سمسطا، حيث تم التوجيه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية.س

 

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ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، فيما جرى نقل المصاب إلى طوارئ المستشفى ذاته لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.


جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة شؤونها لبيان أسباب الحادث وملابساته والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

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