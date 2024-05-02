انتفاضة تكسر الصمت.. "قضية العرب" حاضرة في جامعات أمريكا

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جانبًا من انتفاضة الجامعات الأمريكية من أجل العدوان الإسرائيلي على غزة “قضية العرب”.

سلّط مقال نشره موقع "أوراسيا ريفيو" الضوء على موجة الاحتجاجات الطلابية التي تجتاح الجامعات الأمريكية؛ للتنديد بحرب إسرائيل على قطاع غزة، والمطالبة بإنهاء الدعم الأمريكي لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع.



متظاهرون مناهضون لإسرائيل

وكان متظاهرون مناهضون لإسرائيل سيطروا على مبنى أكاديمي بجامعة كولومبيا في مانهاتن (في نيويورك)، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، فيما أبلغت جامعة ساوث كاليفورنيا الطلاب، أنها ستلغي حفل التخرج الرئيسي مع تزايد المخاوف المتعلقة بالسلامة وسط المشاعر المعادية لإسرائيل.

وردد المتظاهرون الهتافات مثل: "سنكرّم كل الشهداء، كل الآباء والأمهات. سنكرم كل الشهداء، من الأطفال والأولاد والبنات".