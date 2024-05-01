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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى الفقي: من أهم مكاسب حماس حصولها على دعم طلاب الجامعات الأمريكية|فيديو

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن صوت الطلاب نقي  وهو صوت المستقبل الذي يلا يتحكم فيه أحد، مؤكداً أن أحمد رزة كان يقود حركة الطلاب ، وكان هناك قدرة على التأثير.

 

وأضاف "مصطفى الفقي" خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أنه من أهم مكاسب "حماس" حصولها على دعم طلاب الجامعات الأمريكية، مؤكداً أنه لم يتوقع هذا الامر.


وأشار مصطفى الفقي المفكر السياسي ، قائلاً:" الطلاب الأمريكان لسوا طرفاً في الصراع ، و لكنهم خرجوا رغبة في الدفاع عن حقوق الفلسطنيين"

وأستكمل مصطفى الفقي، قائلاً:" الطلاب الأمريكيون لم يرفعوا شعارات ضد السامية في مظاهرتهم"

مصطفى الفقي أحمد رزة مصر حماس الفلسطنيين

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