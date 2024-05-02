ترامب: من الممتع مشاهدة مداهمة الشرطة لطلاب جامعة كولومبيا المعارضين لإسرائيل

اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن "من الممتع مشاهدة" شرطة نيويورك، وهي تداهم مبنى بـ"جامعة كولومبيا"، تحصّن به طلاب معارضون للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ووصف المتظاهرين بأنهم "طائشون غاضبون ومتعاطفون مع حماس".

وقال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية لأنصاره خلال تجمع انتخابي، الأربعاء، في بلدة وكيشا بولاية ويسكونسن: "نيويورك كانت تحت حصار الليلة الماضية"، وأشاد بقوات الأمن التي ألقت القبض على نحو 300 محتج.

وكان ترامب يتحدث عن انتشار الاحتجاجات المعارضة للحرب الإسرائيلية على غزة في أنحاء الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية. واتهم جمهوريون مسؤولي جامعات بـ"غض الطرف" عن الخطابات التي يعتبرون أنها "معادية للسامية".

وفي حديثه عن التقارير الإعلامية التي أشارت إلى خطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لقبول لاجئين من غزة، قال ترنمب موجهاً حديثه إلى أنصاره: "بلداتكم وقراكم ستقبل الآن أفراداً من غزة ومناطق أخرى مختلفة"، وتفاعل الحضور مع تعليقات ترمب بإطلاق صيحات الاستهجان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الأربعاء، إن الإدارة تدرس خطة لنقل بعض اللاجئين الفلسطينيين، الذين تربطهم صلة قرابة بمواطنين أميركيين.

والأسبوع الماضي، وصف ترامب الاحتجاجات المعارضة للحرب في غزة، بأنها مدفوعة بـ"كراهية هائلة"، مشيراً إلى أن أعمال العنف التي وقعت في مسيرة للقوميين البيض عام 2017 في شارلوتسفيل، بولاية فيرجينيا، عندما كان رئيساً كانت "صغيرة" بالمقارنة.