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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022/2023

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة2022/2023، التي بدأت " اليوم"وتُعقد على مدار 10 أيام،لتختتم يوم الثلاثاء 29 أغسطس الجاري،حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن  3 آلاف و 436 طالباً وطالبة "نظامي/ خدمات/ منازل" موزعين على  7 لجان على مستوى المحافظة
واطمأن المحافظ، من  وكيل الوزارة  محمد  عبد التواب،والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية "منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان ،حيث أدى"اليوم" الطلاب بمختلف الشعب والأقسام الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية

وأشار وكيل التعليم إلى الالتزام بتوجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بتضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة لأداء امتحانات الدور الثاني فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء عقد الامتحانات،منوها عن الاتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية وغرفتي الوزارة  والمحافظة من ناحية وغرف إدارات التعليم من ناحية آخرى لمتابعة سير الامتحانات ،والاطمئنان على تذليل أية معوقات.

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ووجه وكيل الوزارة رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب، مؤكداً على الملاحظين بضرورة التأكيد على قيام الطلاب والطالبات بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس ومراجعتها قبل التوقيع عليها وكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية ، قبل بداية الامتحان ب 10 دقائق،فضلاً عن التنبيه على الطلاب بعدم استخدام التليفون المحمول أو أية أجهزة حديثة داخل اللجان أو أي من وسائل الغش المختلفة،مؤكداً على التصدى لأي محاولات غش ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحان

تجدر الإشارة إلى أن طلاب الثانوية العامة  بشعبتيها الأدبية والعلمية سوف يؤدون " غدا الأحد" الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الثانية " فترة أولى" والتربية الوطنية " فترة ثانية "، والاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء والأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ، والخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى والسبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا والأحد 27 أغسطس: الديناميكا والاثنين 28 أغسطس : الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع وتختتم يوم الثلاثاء 29 أغسطس بمواد : الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

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