القاهرة 33.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 20 أغسطس 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، سوف يشهد نشاط رياح شمالية، تكون نشطة تحديدا على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء لتعطي شعور أفضل بحرارة الطقس.

وبحسب هيئة الأرصاد، تستمر فرص سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتحديدا مناطق ( حلايب وشلاتين ومرسي علم ).

وبحسب هيئة الأرصاد، تستمر فرص سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتحديدا مناطق ( حلايب وشلاتين ومرسي علم ).

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

العظمى الصغرى

القاهرة 33 - 25

الإسكندرية 32 - 24

الإسماعيلية 35 - 22

الغردقة 39 - 29

المنيا 37 - 24

سوهاج 41 - 26

أسوان 45 - 29