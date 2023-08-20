سيوة.. حيث ينطلق الجمال.. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، مقال «لحظة صدق» للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة “الأخبار” ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان "سيوة.. حيث ينطلق الجمال".

واحة سيوة من أجمل المناطق الطبيعية في العالم، بقعة سحرية علي أرض مصر خصها الله بالسحر والجمال فأصبحت واحدة من المقاصد السياحية الهامة التي تضم مزارات متنوعة، بيئية وعلاجية وسفاري وسياحة أثرية وترفيهية إلى جانب السياحة التاريخية كل الحضارات القديمة تركت بصماتها عليها خاصة الحضارات اليونانية والبطلمية والرومانية والقبطية والإسلامية ويقال إن الإسكندر الأكبر مدفون في أرضها.



وقد أسعدتني التغطية الحية التي قدمها الإعلامي الكبير أحمد موسى في حلقة كاملة علي قناة صدي البلد عن سيوة فى خطط المسؤولين ومستقبلها وبين الناس وتابعت الفرح فى عيون أحد الشيوخ وهو يتكلم عن بلده بفخر وأن سيوة هي البلد التي قادت أول ثورة ضد الاحتلال الإنجليزي، وقوله إن "المعالم والجمال الموجود فى سيوة مالوش مثيل، جبال الملح والدفن في الرمل، والعيون الكبريتية وأجمل ما في سيوة النخيل والبلح اللذيذ والزيتون الذي نصنع منه أنقي زيت زيتون في مصر، واحة سيوة أمن وأمان وشفا واستجمام، الرئيس عبد الفتاح السيسي كعادته يهتم بكل شبر في أرض مصر فكانت سيوة محط اهتمامه وتوجيهاته بتنميتها لتكون مقصدا سياحيا عالميا.



وأن تدخل ضمن تطوير الساحل الشمالي كله لتزداد جمالا وبهاء وتجذب السياح من كل دول العالم لتدخل سيوة ضمن خطة التنمية وتبدأ اقامة المشروعات الكبري بها .. والنهوض بثروة النخيل، وتعظيم العائد الاقتصادى منها، مع تنظيم المؤتمرات والمهرجانات الدولية، ويجرى حالياً الإعداد لمهرجان التمور الدولى فى نسخته السابعة، فى شهر أكتوبر المقبل.



كما تم تطوير وإعداد مطار سيوة، لاستقبال الطائرات والأفواج السياحية، والعمل على الترويج السياحى للواحة ومقوماتها السياحية المتعددة.



كل الشكر لسيادة الرئيس على الاهتمام بكل بقعة من أرض مصر، بالعمران والتنمية والعمل الدائم الدؤوب، والمشروعات الكبرى التي لا ينكرها الا كل جاحد لتصبح مصر دولة جديدة حديثة من أجمل دول العالم.



شكرا سيادة الرئيس.