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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح

واحة سيوة من أجمل المناطق الطبيعية في العالم ، بقعة سحرية علي ارض مصر خصها الله بالسحر والجمال فأصبحت واحدة من المقاصد السياحية الهامة    التي تضم مزارات متنوعة، بيئية وعلاجية وسفاري وسياحة أثرية وترفيهية إلى جانب السياحة التاريخية كل الحضارات القديمة تركت بصماتها عليها خاصة الحضارات اليونانية والبطلمية والرومانية والقبطية والاسلامية ويقال ان الإسكندر الأكبر مدفون في أرضها .


وقد أسعدتني التغطية الحية التي قدمها الاعلامي الكبير احمد موسى في حلقة كاملة علي قناة صدي البلد عن سيوة فى خطط المسؤولين ومستقبلها وبين الناس وتابعت الفرح فى عيون أحد الشيوخ وهو يتكلم عن بلده بفخر وان سيوة هي البلد التي قادت أول ثورة ضد الاحتلال الانجليزي، وقوله ان "المعالم والجمال الموجود فى سيوة مالوش مثيل، جبال الملح والدفن في الرمل، والعيون الكبريتية  وأجمل ما في سيوة النخيل والبلح اللذيذ والزيتون الذي نصنع منه أنقي زيت زيتون في مصر، واحة سيوة أمن وأمان وشفا واستجمام، الرئيس عبد الفتاح السيسي كعادته يهتم بكل شبر في ارض مصر فكانت سيوة محط اهتمامه وتوجيهاته بتنميتها لتكون مقصد سياحي عالمي.


وأن تدخل ضمن تطوير الساحل الشمالي كله لتزداد جمالا وبهاءا وتجذب السياح من كل دول العالم  لتدخل سيوة ضمن خطة التنمية وتبدأ اقامة المشروعات الكبري بها .. والنهوض بثروة النخيل، وتعظيم العائد الاقتصادى منها، مع تنظيم المؤتمرات والمهرجانات الدولية، ويجرى حالياً الإعداد لمهرجان التمور الدولى فى نسخته السابعة، فى شهر أكتوبر المقبل.


كما تم تطوير وإعداد مطار سيوة، لاستقبال الطائرات والأفواج السياحية، والعمل على الترويج السياحى للواحة ومقوماتها السياحية المتعددة.

كل الشكر لسيادة الرئيس على الاهتمام بكل بقعة من أرض مصر، بالعمران والتنمية والعمل الدائم الدؤوب، والمشروعات الكبرى التي لا ينكرها الا كل جاحد  لتصبح مصر دولة جديدة حديثة من اجمل دول العالم
شكرا سيادة الرئيس !

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