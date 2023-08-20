كارثة ... هذا ما يحدث لبشرتك بسبب المكياج

تحتوي العديد من منتجات المكياج اليومية على مواد كيميائية قاسية يمكن أن تعطل وظائف الحاجز الواقي لبشرتك، مما يسهل دخول مسببات الأمراض إلى بشرتك، يمكن أن يتسبب استخدام المكياج بانتظام في آثار جانبية مختلفة، مما يؤثر على صحة بشرتك وتوهجها الطبيعي.

ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه لا يمكنك استخدام الماكياج على الإطلاق.

إذا اتبعت بعض عادات المكياج الصحية واخترت منتجات صديقة للبشرة ، يمكنك الاستمرار في وضع المكياج كل يوم.

وهناك آثار جانبية لوضع المكياج بانتظام

من المهم أن تفهم كيف يؤثر المكياج الذي تستخدمه الآن على بشرتك. إذا كنت تعاني من واحد أو أكثر من الآثار الجانبية المذكورة ، فقد حان الوقت للقيام بشيء حيال ذلك وفقا لskinkraft

1. انسداد المسام

إذا كنت تضعين المكياج بشكل منتظم وتتركيه على بشرتك لفترة طويلة ، فهناك احتمالية أن تنسد مسام بشرتك. هذا لا يسمح لبشرتك بالتنفس ، مما يجعلها عرضة لحب الشباب والنتوءات وغيرها من مشاكل بشرة الوجه . قد تلاحظ نتوءات حول عينيك أيضًا.

الشيخوخة المبكرة

من الأشياء المهمة التي تحافظين على صحة بشرتها هي حمايتها من أضرار أشعة الشمس. عندما تنسين وضع واقي الشمس قبل وضع المكياج ، فإنك تعرّض بشرتك لأضرار أشعة الشمس. قد يؤدي ترك المكياج لفترة أطول مع أضرار أشعة الشمس إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع العمرية. أيضًا ، عندما لا تقومين بإزالة مكياجك قبل النوم ، يمكن أن يتغلغل في مسامك ويكسر الإيلاستين ويسبب التجاعيد.



يعد سرطان الجلد من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم. وفقًا لمؤسسة سرطان الجلد ، يمر واحد من بين 5 أمريكيين بهذا المرض. ومع ذلك ، أثبتت جمعية السرطان الأمريكية أيضًا أن هناك القليل جدًا من الأدلة لإبرام علاقة بين منتجات المكياج وسرطان الجلد.

على الرغم من عدم وجود أدلة كافية لادعاء الارتباط ، فمن المعروف أن مكونات مثل الفورمالديهايد وقطران الفحم والزرنيخ والسيليكا والكروم مسببة للسرطان.