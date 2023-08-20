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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. علي الحجار يحيى حفلا غنائيا بساقية الصاوي

صدى البلد

يحيى المطرب على الحجار ، حفلا غنائيا اليوم 20 أغسطس  على مسرح ساقية الصاوى ومن المقرر ان يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا. 

ويشدو على الحجار بعدد من الأغاني التى تنال إعجاب جمهوره ولعل من أبرزها “القاهرة وزين والزينة”.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء وتبدأ أسعار تذاكر حفل الفنان علي الحجار من 280 جنية . 

وقال النجم الكبير علي الحجار، إن اللقاء الذي جمعه بوزيرة الثقافة مريح  بشكل كبير وأن الأزمة كانت قبل ثلاثة أسابيع، معربا عن سعادته وترحيبه بالتعاون مع وزارة الثقافة، في مشروع 100 سنة غنا، مشيرًا إلى أن المشروع الذي يؤرخ لـ 100 عام من الغناء في مصر، هو ثمرة إعداد ودراسات استمرت لسنوات طويلة.

وقال علي الحجار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، إن  اللي عرضته عليا وزيرة الثقافة هو حفلات في دار الأوبرا، وهيكون في نجوم بنستضيفهم، وأتمنى دار الأوبرا يوافقوا على وجود عمر خيرت وياسر عبد الرحمن ومودي الإمام في مشروع 100 سنة غناء.

علاقات اسرية مع مدحت صالح

وتابع الفنان الكبير علي الحجار، أنا بحب مدحت صالح كفنان بيعرف يشخص بصوته.. الفنان مش مجرد مؤدي وخلاص.

وتابع: مدحت صالح بالنسبة لي فنان كبير ومغني وأنا بحب منه أغاني كتير وهو تلميذ أبويا وكان بيعلمه الغناء وعلاقتنا قديمة ولدينا علاقات أسرية.

الفنان الكبير علي الحجار الفنان علي الحجار المطرب على الحجار مسرح ساقية الصاوي مدحت صالح وزارة الثقافة

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