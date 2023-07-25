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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الحجار يكشف عن خطته لمواكبة التغييرات الموسيقية

صدى البلد

كشف الفنان علي الحجار عن طريقته لمواكبة التغييرات الموسيقية على مستوى العالم.

وقال "الحجار" في تصريحات لـ “صدى البلد”، "أحرص أن يكون هناك تعاون مع ملحنين وموزعين وشعراء شباب في ألبوماتي، كما أنني مطلع على كل التغييرات الموسيقية، واستمعت للموسيقى الغربية وغيرها بجانب ما يطرح هنا".

وعلى جانب آخر كشف المطرب علي الحجار كواليس مشروعه "100 سنة غنا"، ولقائه بوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.

وقال "الحجار"، "اتفقت مع وزيرة الثقافة على حفلة كل شهرين نؤرخ من خلاله للغناء من القرن التاسع عشر حتى الآن، وبدأنا على الفور التحضير للحفلات، وهناك اجتماع مع خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، للاتفاق على التفاصيل التي تخص الأوركسترا".

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وأضاف النجم الكبير علي الحجار أن اللقاء الذي جمعه بوزيرة الثقافة مريح  بشكل كبير، وأن الأزمة كانت قبل ثلاثة أسابيع، معربا عن سعادته وترحيبه بالتعاون مع وزارة الثقافة، في مشروع "100 سنة غنا"، مشيرًا إلى أن المشروع الذي يؤرخ لـ 100 عام من الغناء في مصر، هو ثمرة إعداد ودراسات استمرت لسنوات طويلة

وأوضح الحجار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون": "ما عرضته علي وزيرة الثقافة هو حفلات في دار الأوبرا، وسيكون هناك نجوم نستضيفهم، وأتمنى أن توافق دار الأوبرا على وجود عمر خيرت وياسر عبد الرحمن ومودي الإمام في مشروع 100 سنة غنا".

وتابع: "أنا بحب مدحت صالح كفنان بيعرف يشخص بصوته، الفنان مش مجرد مؤدي وخلاص، ومدحت صالح بالنسبة لي فنان كبير ومغنٍ، وأنا أحب منه أغاني كثيرة، وهو تلميذ أبي وكان يعمله الغناء، وعلاقتنا  قديمة، ولدينا علاقات أسرية".

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