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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على الموعد النهائي لطرح فيلم " ع الزيرو "

فيلم علي الزيرو
فيلم علي الزيرو

قررت الشركة المنتجة لفيلم “ ع الزيرو ” ، والذى يقوم ببطولته كل من الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم عرضه فى الموسم الصيفي الحالي . 

حيث من المقرر عرض فيلم “ ع الزيرو ” يوم 2 أغسطس الحالي فى دور العرض المصرية .

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وكان آخر أعمال محمد رمضان فى السينما هو “ هارلي ” ، والذى يتم عرضه حاليا.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته في مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف بينه وبين مي عمر.

 فيلم “ ع الزيرو ” 

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وشارك فى بطولة العمل كل من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.

ومن ناحية أخري ، تنتظر الفنانة نيللي كريم عرض مسلسلها الجديد “ روز وليلي ” ، والذي يشاركها فى البطولة الفنانة يسرا ورزان مغربي .

كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و "Ana" و "Pelican Blood")، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل ("Mad Dogs" و "Cardella" و "On the Way to Denmark" وغيرها)، أما الإنتاج فلكل من ماجد محسن وصفاء أبورزق.

 

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