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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

كيفية التقديم على وظائف الإمارات برواتب تصل إلى 12 ألف درهم

وزارة العمل
وزارة العمل
عبد العزيز جمال

كشفت وزارة العمل عن تفاصيل مجموعة من الوظائف الخارجية المتوفرة في كل من الإمارات والسعودية، في خطوة جديدة تستهدف تقليص معدلات البطالة وتوفير فرص عمل نوعية للشباب.

وأوضحت وزارة العمل أن هذه الفرص تضم العديد من التخصصات الهندسية والفنية، برواتب تبدأ من 1800 درهم إماراتي وتصل إلى 12 ألف درهم في بعض التخصصات، إلى جانب امتيازات إضافية مثل السكن والمواصلات والتأمين الطبي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجهات الدولة لتعزيز فرص العمل للمؤهلات المتنوعة في سوق العمل الخليجي، خصوصًا في قطاعات المقاولات والبنية التحتية، والتي تشهد نموًا متسارعًا في كل من الإمارات والسعودية.

وظائف متاحة في الإمارات

أتاحت وزارة العمل 103 فرصة عمل في دولة الإمارات لدى شركة "الشاطئ الغربي للمقاولات العامة"، مع تحديد فترة التقديم حتى 7 أغسطس المقبل.

 وتتنوع الوظائف المعروضة بين تخصصات هندسية وفنية، وتأتي الرواتب ما بين 1800 وحتى 12 ألف درهم إماراتي، على أن يكون عدد ساعات العمل اليومية 8 ساعات.

وحددت الوزارة أن يتم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، ويشترط الخبرة في التخصصات المطلوبة.

التخصصات المطلوبة في الإمارات تشمل:

3 مهندسين تخطيط أول بخبرة 8 سنوات، براتب من 8000 إلى 12 ألف درهم.

3 مهندسين Q.S (حساب كميات) بخبرة 5 سنوات، براتب من 8000 إلى 12 ألف درهم.

3 مهندسين QA/QC (ضبط جودة) بخبرة 5 سنوات، براتب من 8000 إلى 12 ألف درهم، شاملاً السكن والمواصلات.

4 مهندسين موقع Fitout بخبرة 4 سنوات، براتب من 4000 إلى 6000 درهم.

10 نجارين مسلحين بخبرة 4 سنوات، براتب 1800 درهم.

50 فني جبس بورد بخبرة 4 سنوات، براتب 1800 درهم.

30 فني نجار خشب موبيليا بخبرة 4 سنوات، براتب 1800 درهم.

فرص عمل متاحة في السعودية

كما أعلنت وزارة العمل عن 68 فرصة عمل في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات المقاولات الكبرى، حيث تتراوح الرواتب من 2000 إلى 8000 ريال سعودي، وفقًا للتخصص وسنوات الخبرة.

ويستمر التقديم حتى يوم غد السبت، ويتم عبر إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF إلى البريد التالي: [email protected].

التخصصات المطلوبة في السعودية تشمل:

3 مديرين مشاريع بخبرة 12 سنة في مشاريع المياه والصرف الصحي، براتب 8000 ريال.

12 مهندس مراقبة جودة بخبرة 7 سنوات في نفس المجال، براتب 6000 ريال.

12 أخصائي أمن وسلامة بخبرة 7 سنوات وشهادة OSHA، براتب 4500 ريال.

5 أخصائي نظم معلومات جغرافية GIS بخبرة 5 سنوات، براتب 4000 ريال.

12 مسّاح بخبرة في استخدام GPS وTotal Station، براتب 4000 ريال.

12 مراقب عام بخبرة 6 سنوات في مجال المياه والصرف، براتب 2500 ريال.

12 سبّاك بخبرة سابقة في المشاريع الهندسية، براتب 2000 ريال.

مزايا إضافية للوظائف بالخارج

بالإضافة إلى الراتب الأساسي، توفر الشركات السكن، والمواصلات، والتأمين الطبي، وأجهزة العمل مثل الهاتف المحمول واللاب توب حسب طبيعة الوظيفة، خاصة في التخصصات الهندسية والإشرافية.

وتتيح هذه الفرص للمؤهلين من أصحاب الخبرات الفنية والهندسية إمكانية بناء مسار وظيفي ناجح في بيئة عمل احترافية، مع فرص للتطور والترقي في كبرى الشركات الخليجية.

طريقة التقديم الرسمية

في الإمارات: عبر البريد الإلكتروني [email protected] حتى 7 أغسطس.

في السعودية: عبر البريد الإلكتروني [email protected] حتى يوم السبت

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