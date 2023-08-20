استعدادا لموسم الشتاء.. حي شرق بالإسكندرية يواصل تطهير شنايش ومطابق الأمطار

وجه اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإدارات المعنية ، لمتابعة أعمال التطهير التي تتم بشنايش ومطابق تصريف الأمطار بنطاق الحي استعدادا لموسم الشتاء القادم تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمنع حدوث أي تراكمات لمياه الأمطار، والتأكيد على رفع مخلفات التطهير في الحال.



وتابعت إدارة المتابعة الميدانية أعمال قطاعات المرافق وتم التنسيق مع الصرف الصحي شرق ، حيث تم متابعة أعمال تطهير شنايش طريق الجيش سيدي جابر وشارع عبادالرحمن تعاونيات سموحة والطريق السريع منطقة المطار، والرابعة الناصرية بالإضافة لمتابعة أعمال تطهير شنايش شارع مسجد الهدايا.

كما تم الانتهاء من تسليك وتطهير سدد بمني التأمين الصحي بالسيوف ، وتم التأكيد على رفع مخلفات التطهير في الحال.