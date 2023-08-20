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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشغيل 30 مجمعا حكوميا بقرى مبادرة حياة كريمة في سوهاج وقنا

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظا سوهاج وقنا

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مع محافظي سوهاج وقنا، تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمحافظتى قنا وسوهاج، وذلك في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والمجمعات الحكومية الخدمية وغيرها من القطاعات، وسبل التغلب على أى معوقات تواجه أعمال التنفيذ.

وطالب اللواء هشام آمنة، خلال الاجتماع، بالتنسيق بين المحافظتين والجهات المعنية، بسرعة تشغيل جميع المشروعات التي تم الانتهاء منها، وعلى رأسها مجمعات الخدمات الحكومية والبالغ عددها في سوهاج 30 مجمعا حكوميا بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والبدء الفوري في نقل موظفي الإدارة المحلية، بكامل قوتهم للعمل من المجمعات التي تم الانتهاء من تأثيثها، وكذلك أيضاً المجمعات الزراعية، والأسواق الحضرية، والمواقف، ونقاط الإطفاء، والبدء في تقديم خدماتها للمواطنين في أسرع وقت بنطاق المحافظة، حتى يشعر المواطن بثمار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

كما تمت الإشارة إلى أن نصيب محافظة قنا من مشروعات المبادرة الرئاسية يبلغ  حوالى 1871 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية خلال المرحلة الأولى تهدف إلى تنمية وتطوير 19 مجلسًا قرويًا و87 قرية رئيسية و733 نجع وعزبة في 5 مراكز، باستثمارات 31 مليار جنيه، يستفيد منها 1.5 مليون مواطن يقطنون الريف، أي ما يعادل 43% من سكان محافظة قنا.

من جانبه، قال محافظ قنا إن نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية أكثر من 90%، مؤكداً أن محافظة قنا شهدت نقلة حياتية إلى الأفضل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، في قرى المحافظة، من مشروعات خدمية تشمل مجمعات طبية ومدارس جديدة، وصرف صحي ووحدات إسعاف ومكاتب بريد.

وأضاف محافظ قنا أن الشهر الجارى شهد البدء في التشغيل التجريبي لعدد من مبانى المجمعات الخدمية واستفادة الجمهور من تلك المجمعات، وجار إنهاء التشطيبات النهائية بالمشروعات المتبقية، سواء كانت مشروعات بنية تحتية، أو مشروعات خدمية.

كما عرض اللواء طارق الفقي، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة " بقرى سوهاج، والبالغ عددها 181 قرية، و1123 نجعا وتابعا، بـ7 مراكز إدارية كمرحلة أولى، وكذلك موقف القرى التي قاربت على الانتهاء من جميع المشروعات، وأصبحت جاهزة للافتتاح، ومنها "قرية بني حميل بمركز البلينا، وقرية البطاخ بمركز المراغة".

وأشار إلى تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإسراع في الانتهاء من رصف الطرق الداخلية، والطرق المؤدية إلى تلك القرى، والانتهاء من تنسيق المواقع العامة للمشروعات، وأعمال اللاندسكيب، وفرش مباني الخدمات، والوحدات الصحية، تمهيدا لافتتاحها قريبا.

كما شهد الاجتماع كذلك متابعة آخر المستجدات الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية بسوهاج وقنا، وتفعيل الخدمات الإلكترونية لمنظومة الخدمات المحلية، لتقديم خدمة متميزة للمواطنين بصورة سهلة ومبسطة.

 

هشام امنة التنمية المحلية المبادرة الرئاسية

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