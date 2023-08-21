برلماني: «المحتكرون» السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار

أكد إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الاقتصادية للأسواق المصرية في ظل الأوضاع الراهنة، موضحا أنه لابد من النظر لجذور المشكلات الاقتصادية فى جميع مجالاتها والعمل على معالجتها.

وأشار "نظير" فى تصريحات خاصة لـ "موقع صدى البلد"، إلى أن السبب الرئيسي فى ارتفاع الأسعار، هم المحتكرون فى الأسواق وخاصة محتكري السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن يوميا، لافتا إلى أنه يجب التعامل معهم بطريقة قانونية جدية، وذلك يحل جزءا كبيرا من أزمة المواطن فى ارتفاع الأسعار.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أننا يجب أن لا نعتمد على الاستيراد بشكل كبير، وأن يكون التركيز الأكبر على الصناعات المصرية، وإيجاد أسواق خارجية، والعمل على وجود تحالفات مع دول إفريقيا والدول العربية ودول العالم الثالث، ويجب استيراد مستلزماتنا المهمة فقط .

وأضاف أنه يجب تشغيل المصانع، خاص المنتجة للسلع المنافسة القابلة للتصدير؛ لتوفير العملة الصعبة، وذلك بالمساهمة في حل جميع المشكلات التي تواجهها تلك المصانع، وتوفير الأسواق التي تنتج السلع الجديدة، وبهذه الطرق يحل جزء كبير من المشكلات الاقتصادية .