يستعيد مشاهد شارع الهرم.. أستاذ علم اجتماع تعلق على فيديو أحد الأفراح

علقت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع، على

فيديو العريس الذي يلقي الأموال على عروسته قائلة: "عايز يستعيد مشاهد شارع الهرم من 20 سنه فاتت"، مشيرة إلى أن الخليجيين كانوا يقوموا بإلقاء "النقطة" على الراقصات.



وأوضحت هالة منصور، خلال مداخلتها ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن العروسة كانت ملكة متوجة بيوم فرحها و تتمتع بالجمال و الوقار، و لكن حاليا في كثير من الأحيان تتغير هذه الرؤية و تتحول العروس إلى راقصة و تقوم برقص (العوالم)، معلقة: "هذا مرفوض و غير مُحبذ".

لقطة النقطة موجودة بس في شارع الهرم

ولفتت، " تقاليع ملهاش لازمة هدفها لفت الأنظار بطرق مبالغ فيها"، و هذا بالإضافة إلى الرغبة في الوصول إلى التريند من خلال المتاجرة بالمناسبات الخاصة، مضيفة "لقطة النقطة موجودة بس في شارع الهرم".

وأضافت، أن النقطة هي نوع من أنواع المساندة و تبادل المجاملات و كلها مرتبطة بأشياء اجتماعية، أما القاء الأموال من العريس على العروس ليس لها علاقة بأي ثقافة أو عادات اجتماعية.